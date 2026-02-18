Nordio | apprezzo Mattarella sul rispetto

Il ministro Nordio ha commentato positivamente l'intervento di Mattarella, che ha richiamato il rispetto tra le istituzioni. La causa è l'aumento dei toni aggressivi nel dibattito politico, che preoccupano le autorità. Secondo Nordio, le parole del Presidente sono un richiamo importante alla responsabilità di tutti. In particolare, si è detto d'accordo con l'invito a mantenere un confronto civile e rispettoso. La discussione si è concentrata sulla necessità di evitare ulteriori tensioni nel sistema istituzionale. Si attende ora una risposta concreta da parte dei rappresentanti politici.

16.50 "Apprezziamo e condividiamo totalmente l'esortazione del Presidente della Repubblica". Il quale, da custode della Costituzione, avverte l'esigenz di un rispetto vicendovole tra Istituzioni, speie in un momento in cui i toni del confronto politico tendopno ad esacerbarsi".Così il ministro della Giustizia Nordio assicura:"Faremo la nostra parte nel mantenere la dialettica referendaria nei limiti di una contrapposizione sana, pacata, rispettosa. Seppur nel convinto sostegno delle nostre ragioni" E se ti danno del piduista reazione c'è.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Giustizia, Mattarella bacchetta Nordio: “Ci vuole rispetto per il Csm”Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene dopo le recenti critiche di Carlo Nordio al Csm, affermando che è necessario mostrare rispetto per l’organo di autogoverno dei magistrati. Caso Bellavia, Gasparri torna all'attacco: "Nordio verifichi il rispetto delle regole”Maurizio Gasparri torna a intervenire sul caso Bellavia, depositando un’interrogazione al ministro della Giustizia Nordio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Csm, la mossa senza precedenti di Mattarella: presiede a sorpresa la seduta e condanna le parole di Nordio. Le altre istituzioni rispettino il ConsiglioSono consapevole che non è consueta la presenza del presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio. Per quanto mi riguarda, non si è mai verificata in 11 anni . Eppure, mi hanno in ... ilfattoquotidiano.it Mattarella presiede il Csm: 'Le altre istituzioni lo rispettino'. Nordio: 'Apprezzo le sue parole'Il capo dello Stato presente al Consiglio: 'Avverto la necessità di rinnovare con fermezza l'esortazione al rispetto vicendevole in qualsiasi momento' (ANSA) ... ansa.it Il ministro Nordio: 'Apprezzo le parole di Mattarella, faremo la nostra parte'. Stamani il richiamo del capo dello Stato, durante il plenum del Csm, sul rispetto tra istituzioni #ANSA facebook Il ministro Nordio: 'Apprezzo le parole di Mattarella, faremo la nostra parte'. Stamani il richiamo del capo dello Stato, durante il plenum del Csm, sul rispetto tra istituzioni #ANSA x.com