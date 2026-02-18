Gli over 75 del Sud partono per il Nord a causa della mancanza di strutture sanitarie adeguate e di assistenza qualificata. Molti nonni, con valigia in mano, cercano ospedali migliori e cure più rapide per sé o per i propri figli e nipoti. La situazione si aggrava soprattutto nelle zone più svantaggiate, dove le liste d’attesa sono lunghe e i servizi scarsi. Questa migrazione di anziani rafforza il fenomeno dello spopolamento nel Sud, lasciando comunità sempre più vuote. La scelta di trasferirsi diventa una risposta concreta alle difficoltà di assistenza.

Le grandi migrazioni dal Sud non sono mai finite, e ciclicamente ritornano mosse da motivi differenti. A questo giro sui convogli salgono i nonni. Lo riporta il rapporto Svimez dell’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, secondo la quale il numero di anziani che si muovono verso il Nord è in crescita: dal 2002 al 2024, ad esempio, i nonni che si sono trasferiti nel settentrione sarebbero aumentati da 96 mila a oltre 184 mila. Il motivo è duplice: da una parte la volontà di riunirsi ai propri cari, dall’altra un accesso a servizi sanitari più adeguati. Il rapporto sui “nonni in valigia” Come anticipato, secondo un rapporto Svimez dal 2002 al 2024 sarebbe raddoppiato il numero degli over 75 che, pur mantenendo la residenza nel Sud Italia, decidono di trasferirsi al Nord. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nonni con la valigia, anche gli over 75 lasciano il Sud per sanità migliore e per raggiungere figli e nipoti

Dal Sud partono anche i nonni: raddoppiati gli over 75 che seguono figli e nipoti. In vent’anni emigrati 350mila giovani laureatiI nonni del Sud sono partiti per seguire i figli e i nipoti, un fenomeno che ha visto raddoppiare gli over 75 che vivono al Centro-Nord.

I nonni lasciano il Sud, in aumento gli over 75 che si trasferiscono al Centro-nordLuca, 78 anni, ha deciso di lasciare il suo paese nel Sud Italia per trasferirsi al Nord, spinto dal desiderio di ricevere cure migliori e vivere vicino ai figli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.