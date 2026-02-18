Non voglio domande dai giornalisti Bloccala | cosa succede quando si prova a fare una domanda a Lucio Presta

Lucio Presta ha interrotto bruscamente una domanda dei giornalisti durante la presentazione del suo libro. Dopo aver ascoltato una richiesta di chiarimenti, il manager ha deciso di bloccare l’intervista, togliendo il microfono e chiedendo di non fare più domande. L’episodio è avvenuto davanti a un pubblico di spettatori, che hanno assistito sorpresi alla scena. Presta ha spiegato la sua posizione, invitando i presenti a rispettare la sua decisione. La scena ha generato reazioni contrastanti tra il pubblico e gli addetti ai lavori.