Non voglio domande dai giornalisti Bloccala | cosa succede quando si prova a fare una domanda a Lucio Presta
Lucio Presta ha interrotto bruscamente una domanda dei giornalisti durante la presentazione del suo libro. Dopo aver ascoltato una richiesta di chiarimenti, il manager ha deciso di bloccare l’intervista, togliendo il microfono e chiedendo di non fare più domande. L’episodio è avvenuto davanti a un pubblico di spettatori, che hanno assistito sorpresi alla scena. Presta ha spiegato la sua posizione, invitando i presenti a rispettare la sua decisione. La scena ha generato reazioni contrastanti tra il pubblico e gli addetti ai lavori.
Durante la presentazione del suo libro, Lucio Presta mi ha tolto il microfono. “Non voglio domande dai giornalisti”, ha detto davanti al pubblico. Un autore che pubblica accuse riconoscibili contro altri decide così di sottrarsi al confronto. Un confronto su temi che affronta ampiamente nel suo libro. Con una differenza sostanziale: lì le domande non esistono.🔗 Leggi su Fanpage.it
?Lucio Presta: «Quando dissi a Paolo Bonolis che era una persona perbene che ha sposato una donna sbagliata»Lucio Presta rivela che il motivo principale della rottura con Paolo Bonolis è stato un commento che ha fatto su di lui e sulla sua vita privata.
Non voglio mai parlare con la stampa italiana: Meloni confessa a Trump l’allergia alle domande dei giornalistiUn fuorionda catturato dai giornalisti coglie un breve scambio tra Giorgia Meloni e Donald Trump alla Casa Bianca: la premier italiana ammette: Io non voglio mai parlare con la stampa italiana. fanpage.it
Velasco perde la pazienza per le domande sulla nazionale maschile: «Perché volete farmi dire ciò che non voglio?!»Nella lunga intervista a Malpensa dopo l’arrivo da Bangkok, Julio Velasco non sembra apprezzare le domande da chi gli chiedeva un confronto tra la nazionale femminile e quella maschile. «Tornare? No. video.corriere.it
L'agente Lucio Presta ha parlato anche di Maria De Filippi, la regina di Canale 5, e del loro rapporto conflittuale facebook
Il libro di Lucio Presta riapre il caso Bonolis–Bruganelli: accuse pesanti, conferme e repliche social. Cosa è successo x.com