Non poteva avvicinarsi ma viene sorpreso ancora con la ex e i figli

Il 34enne, destinatario di un’ordinanza che gli vietava di avvicinarsi alla ex compagna e ai figli, è stato sorpreso ancora una volta nel suo quartiere, dove si trovava con i bambini. Nonostante le restrizioni imposte dal giudice, l’uomo si è avvicinato ai luoghi frequentati dalla famiglia, ignorando l’obbligo di mantenere le distanze. Un vicino lo ha riconosciuto e ha chiamato le forze dell’ordine.

Avrebbe dovuto mantenere le distanze, come stabilito dall'autorità giudiziaria. Eppure, secondo quanto emerso, il 34enne – già destinatario della misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna – sarebbe stato visto in più occasioni insieme alla donna e ai figli minorenni. Non solo incontri occasionali: l'uomo avrebbe anche fatto accesso all'abitazione della ex, violando di fatto le prescrizioni imposte dal giudice. Nella serata di ieri il nuovo episodio. Durante un controllo di routine, i militari della compagnia di Udine lo hanno sorpreso a bordo di un'autovettura insieme alla ex compagna e ai figli piccoli.