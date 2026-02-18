Non è tuo figlio dammelo 45enne tenta di rapire un bambino al supermercato|VIDEO

Un uomo di 45 anni ha tentato di portare via un bambino al supermercato, provocando scompiglio tra i presenti. La scena si è svolta ieri sera intorno alle 19.30, quando un equivalente di volontari e clienti ha chiamato le forze dell'ordine dopo aver visto l’uomo urlare al bambino e cercare di strapparlo dalle braccia della madre. Un passante ha filmato la scena, mostrando l’uomo che insisteva:

Sono circa le 19.30 di ieri, quando nella centrale operativa della compagnia di Caivano arriva una richiesta di aiuto. “Ha tentato di rapire un bambino”. I carabinieri raggiungono il supermercato Md di via Atellana, raccolgono le testimonianze e analizzano le immagini dei sistemi di videosorveglianza.Dagli accertamenti emerge che poco prima due donne sono con i loro bambini nel market e hanno appena terminato di fare la spesa. Stanno per uscire con i piccoli di 5 e 8 anni quando un uomo – 45enne di nazionalità ghanese con diversi precedenti – si avvicina a loro. E’ visibilmente ubriaco, è in compagnia di altre due persone ma poi decide di avvicinarsi alle due donne che sono davanti alla porta scorrevole.🔗 Leggi su Napolitoday.it

