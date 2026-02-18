Non è tuo figlio dammelo 45enne tenta di rapire un bambino al supermercato|VIDEO
Un uomo di 45 anni ha tentato di portare via un bambino al supermercato, provocando scompiglio tra i presenti. La scena si è svolta ieri sera intorno alle 19.30, quando un equivalente di volontari e clienti ha chiamato le forze dell'ordine dopo aver visto l’uomo urlare al bambino e cercare di strapparlo dalle braccia della madre. Un passante ha filmato la scena, mostrando l’uomo che insisteva:
Sono circa le 19.30 di ieri, quando nella centrale operativa della compagnia di Caivano arriva una richiesta di aiuto. “Ha tentato di rapire un bambino”. I carabinieri raggiungono il supermercato Md di via Atellana, raccolgono le testimonianze e analizzano le immagini dei sistemi di videosorveglianza.Dagli accertamenti emerge che poco prima due donne sono con i loro bambini nel market e hanno appena terminato di fare la spesa. Stanno per uscire con i piccoli di 5 e 8 anni quando un uomo – 45enne di nazionalità ghanese con diversi precedenti – si avvicina a loro. E’ visibilmente ubriaco, è in compagnia di altre due persone ma poi decide di avvicinarsi alle due donne che sono davanti alla porta scorrevole.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Caivano: “Questo non è tuo figlio, dammelo!”. Tenta di rapire un bambino al supermercato. Carabinieri arrestano 45enneUn uomo di 45 anni ha cercato di portare via un bambino di 5 anni nel supermercato Md di via Atellana a Caivano, gridando:
Tenta di rapire un bambino al supermercato: "Questo non è tuo figlio, dammelo subito"Un uomo ha cercato di portare via un bambino nel supermercato di Caivano, a Napoli, gridando alla madre:
News - Caivano. ‘Non è tuo figlio, dammelo!’. Tentato rapimento al supermercato… 18/02/2026
Argomenti discussi: Questo non è tuo figlio, dammelo: Caivano, tenta di rapire bambino di 5 anni al supermercato ma lo arrestano; Questo non è tuo figlio, dammelo: tenta di rapire bimbo al supermercato; Caivano, Non è tuo figlio: dammelo!. Tenta di rapinare un bimbo al supermercato; Questo non è tuo figlio, dammelo!. E cerca di portare via il bambino di 5 anni: il tentato rapimento in un supermercato.
Non è tuo figlio, dammelo. 45enne tenta di rapire un bambino al supermercato|VIDEOSono circa le 19.30 di ieri, quando nella centrale operativa della compagnia di Caivano arriva una richiesta di aiuto. Ha tentato di rapire un bambino. I carabinieri raggiungono il supermercato Md d ... napolitoday.it
Napoli, tenta di rapire bimbo di 5 anni al supermercato: «Questo non è tuo figlio, dammelo», arrestato un 45enne«Questo non è tuo figlio, dammelo!». E tenta di rapire un bambino al supermercato. Attimi di paura il 17 febbraio intorno alle 19.30 all'Md di via ... ilmessaggero.it
#Caivano - “Questo non è tuo figlio, dammelo!”. Tenta di rapire un bambino al supermercato. Carabinieri arrestano 45enne Sono circa le 19.30 e la centrale operativa della compagnia di Caivano riceve una richiesta di aiuto. “Ha tentato di rapire un bambino! facebook
Caivano, "Non è tuo figlio: dammelo!". Tenta di rapire un bimbo al supermercato #caivano x.com