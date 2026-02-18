Il Tribunale di Roma ha deciso di archiviare il procedimento contro Francesco Totti, Noemi Bocchi e la babysitter, che erano stati indagati per presunto abbandono di minore. La vicenda era nata dopo alcune segnalazioni, ma gli inquirenti non hanno riscontrato rischi concreti per il bambino. Totti e la compagna avevano sempre sostenuto di aver agito nel miglior interesse del piccolo. La decisione del giudice chiarisce che non ci sono stati comportamenti dannosi o pericolosi. La famiglia può riprendere le proprie attività quotidiane senza ulteriori preoccupazioni.

Il Tribunale di Roma ha disposto l’ archiviazione del procedimento a carico di Francesco Totti, della compagna Noemi Bocchi e della baby sitter coinvolta, inizialmente indagati per presunto abbandono di minori. L’indagine prendeva le mosse da un episodio avvenuto il 26 maggio 2023, quando i figli della coppia si trovarono da soli in casa per alcune ore mentre Totti e Bocchi erano fuori per cena. La Procura aveva già richiesto l’archiviazione e ora il Gip ha formalmente accolto la richiesta, escludendo il rinvio a giudizio. I fatti contestati. Secondo l’accusa originaria, i tre bambini, la figlia di Totti e i due figli di Bocchi, tutti minori di 14 anni, sarebbero rimasti senza supervisione di un adulto per diverse ore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non c'era pericolo reale". Totti e la Bocchi archiviati dall'accusa di abbandono di minore

