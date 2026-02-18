Noemi Bocchi ha pubblicato una foto su Instagram poco dopo che Bastian Muller aveva chiesto Ilary Blasi in matrimonio, facendo intuire una presa di posizione. L’immagine scelta dalla donna sembra essere una risposta indiretta al recente post di San Valentino della conduttrice, che aveva mostrato un momento romantico a Parigi. La mossa ha attirato l’attenzione di molti, creando un certo fermento sui social.

Non è sfuggita ai più attenti la mossa social di Noemi Bocchi. Dopo la romantica proposta di matrimonio di Bastian Muller a Ilary Blasi, l’attuale compagna di Francesco Totti ha postato su Instagram una foto che a molti è sembrata una frecciata – e neanche troppo velata – al romantico scatto di San Valentino a Parigi della conduttrice. Noemi Bocchi, la frecciata a Ilary Blasi dopo il San Valentino con Bastian Muller. La guerra tra Noemi Bocchi e Ilary Blasi non si placa e continua a colpi di post social. Qualche giorno fa la conduttrice è volata a Parigi per trascorrere un romantico San Valentino insieme al suo compagno Bastian Muller, che le ha fatto una sorpresa indimenticabile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Noemi Bocchi, la frecciata a Ilary Blasi dopo la proposta di matrimonio di Bastian

Francesco Totti e Ilary Blasi, tensione in famiglia in vista del Natale: «I figli snobbano Noemi Bocchi, lui è geloso di Bastian Muller»Le festività natalizie portano con sé emozioni contrastanti per Francesco Totti e la sua famiglia.

Ilary Blasi sposa Bastian Muller, la proposta di matrimonio a Parigi: “My forever Valentine”Ilary Blasi ha accettato la proposta di matrimonio di Bastian Muller durante un weekend romantico a Parigi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.