Noci mostra ' Reperti Terrestri' di Pietro De Scicolo

A Noci, la mostra 'Reperti Terrestri' di Pietro De Scicolo è aperta al pubblico. L’artista propone un’installazione che combina elementi naturali e materiali di recupero, creando oggetti che sembrano usciti da un sito archeologico. La causa di questa scelta deriva dall’obiettivo di stimolare la riflessione sulle mutate superfici del territorio e sull’importanza di preservare le tracce del passato. Durante l’esposizione, i visitatori possono osservare installazioni che sembrano vere e proprie testimonianze di un tempo passato. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese.

COMUNICATO STAMPA Reperti Post Terrestri di Pietro De Scisciolo si presenta come un'installazione che agisce al confine tra una suggestiva testimonianza e un altrettanto affascinante operazione di mimesi archeologica, offrendo una riflessione critica sulle trasformazioni del paesaggio e sulla memoria che rimane inscritta nella materia; l'opera si presenta come un frammento emerso da un tempo altro, come sospeso tra un passato geologico e un futuro post-umano, in cui la Terra appare come una sorta archivio di stratificazioni e segni. ARTISTA: PIETRO DE SCISCIOLO Terlizzi, 1967. Le sue opere si esprimono attraverso interventi site-specific, installazioni e monumenti, esplorando il dialogo tra figurativo, ironia e provocazione.