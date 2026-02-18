No al secondo trapianto di cuore per il bimbo ricoverato al Monaldi di Napoli
Il comitato di esperti dell’Ospedale Monaldi di Napoli ha deciso di non approvare un secondo trapianto di cuore per il bambino di due anni e mezzo, ricoverato nella struttura. La causa principale riguarda le condizioni di salute instabili del piccolo, che rendono rischioso un nuovo intervento. I medici hanno valutato attentamente le possibilità e hanno concluso che il rischio di complicazioni supera i benefici potenziali. La decisione arriva dopo approfondite analisi mediche e discussioni tra specialisti. La famiglia del bambino aspetta ora ulteriori indicazioni dai sanitari.
Il parere del comitato di esperti. Il comitato di specialisti riunito presso l'Ospedale Monaldi di Napoli ha espresso parere contrario a un nuovo trapianto di cuore per il bambino di due anni e mezzo attualmente ricoverato nella struttura. La decisione, come anticipato dall'agenzia Ansa, è stata maturata al termine di una valutazione approfondita del quadro clinico e rappresenta un passaggio cruciale nella gestione del caso. Il precedente intervento e le complicazioni. Il piccolo era stato sottoposto lo scorso dicembre a un primo trapianto di cuore. Tuttavia, l'organo impiantato si era rivelato gravemente danneggiato, compromettendo l'esito dell'operazione.
