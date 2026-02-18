Niscemial via operazioni più complesse

Alle 9.30 a Niscemi sono iniziate le operazioni più delicate in alcune strutture situate a valle della frana, lungo il ciglio e nella fascia che si estende da zero a trenta metri. La causa di questa fase critica è il rischio di ulteriori movimenti del terreno che potrebbe compromettere gli edifici vicini. I tecnici stanno lavorando per mettere in sicurezza le zone interessate, monitorando attentamente ogni movimento.

9.30 Al via a Niscemi le operazioni più complicate in alcuni edifici a valle della frana e, sul ciglio, nella fascia da 0 a 30 metri. I Vigili del fuoco,mobilitati da subito per la messa in sicurezza dei luoghi, hanno lasciato per ultime le situazioni più impegnative, che dureranno presumibilmente per diversi giorni. Atteso oggi in CdM il Dl Niscemi: la premier Meloni ha annunciato fondi per 150mln. In mattinata audizione della Comm.d'inchiesta rischio idrogeologico. La frana di Niscemi ha lasciato senza casa anche molti animali: vigili del fuoco hanno recuperato cavalli, asini, cani e pappagalli rimasti isolati per giorni. Le operazioni, complesse e rischiose, hanno già portato a circa 300 recuperi tra animali ed effetti personali.