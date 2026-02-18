Nirvana
Hugo, residente ad Amsterdam, ha smesso di dipingere dopo che la sua compagna lo ha lasciato, un evento che lo ha colpito profondamente. Ora trascorre le giornate meditando, tentando di trovare un equilibrio, mentre il suo stato d’animo si riflette in una routine priva di scopo, fatta di gesti ripetitivi e vuoti.
Hugo vive ad Amsterdam. Medita. Non dipinge più. Da quando la sua compagna lo ha lasciato vive un profondo smarrimento, galleggiando in un presente svuotato, scandito da gesti ripetuti, vacui, che hanno perso ogni tipo di senso. E’ un pittore di successo, almeno sulla carta: mostre, cataloghi, una reputazione che continua a circolare anche ora che il suo mondo si è spezzato. Nato in una facoltosa famiglia di petrolieri conservatori e antiambientalisti non si è fatto mai troppe domande sull’origine della fortuna su cui poggia le basi la sua intera esistenza. Il denaro è sempre stato lì, come un dato naturale, un fondale stabile che non richiede spiegazioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Operazione “Nirvana”: tredici misure cautelari nel TrapaneseI carabinieri di Trapani hanno eseguito un’operazione chiamata “Nirvana”, che ha portato all’emissione di tredici misure cautelari.
Leggi anche: Quando Roma scoprì i Nirvana: il documentario che riporta alla luce un mito
NIRVANA
Argomenti discussi: Kurt Cobain sarebbe stato ucciso: la nuova indagine sulla morte del frontman dei Nirvana; Kurt Cobain non si è suicidato, ma è stato ucciso: lo sostiene una nuova indagine forense indipendente sulla morte del frontman dei Nirvana; Kurt Cobain, è stato omicidio: la replica delle autorità di Seattle al nuovo studio forense sulla morte del leader dei Nirvana; Anthropic at $380 bln is a cheap AI nirvana.
Morte di Kurt Cobain, uno studio ipotizza che non sia stato suicidio ma omicidioUn’indagine indipendente vorrebbe rimettere in discussione la versione ufficiale della morte del leader dei Nirvana. Secondo il team forense, il leggendario esponente del grunge potrebbe essere stato ... tg24.sky.it
Kurt Cobain, non fu suicidio ma omicidio: uno studio forense mette in dubbio la versione ufficialeIl corpo del leader dei Nirvana corpo venne ritrovato nella sua casa di Seattle al’8 aprile 1994, ma le indagini ufficiali stabilirono come data della morte il 5 aprile. Suicidio fin qui, l’ipotesi ... panorama.it
Quella dei Nirvana per MTV Unplugged in New York non è stata solo un'esibizione; è stata un'esperienza spartiacque e, tragicamente, l'ultima testimonianza del genio di Kurt Cobain. L'Atmosfera da Funerale e le Resistenze Iniziali L'esibizione fu registrat facebook