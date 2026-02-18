La lista provvisoria degli iscritti alla FIM Yamaha R3 BLU CRU World Cup 2026 è stata pubblicata, indicando una stagione molto combattuta. Tra i nomi in corsa, spiccano giovani talenti e vecchie glorie, pronti a sfidarsi su circuiti europei. La presenza di 20 piloti conferma l’interesse crescente per questa competizione. La griglia si presenta equilibrata e aperta a molte possibilità di vittoria. La prima gara è prevista tra poche settimane, attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

La griglia è pronta e la sensazione è chiarissima: la stagione 2026 della FIM Yamaha R3 BLU CRU World Cup potrebbe essere una delle più imprevedibili e combattute di sempre. Con il campione 2025 Alessandro Di Persio promosso al nuovissimo FIM Sportbike World Championship, la corsa al titolo si riapre completamente e lascia spazio a una nuova generazione di talenti pronta a prendersi la scena. 24 piloti, 10 Paesi: un mondiale davvero globale. La entry list provvisoria 2026 conta 24 piloti full-time tra i 14 e i 18 anni, provenienti da 10 nazioni diverse: un mix che conferma la vocazione internazionale del monomarca Yamaha, pensato come trampolino di lancio verso il professionismo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Next Generation pronta a brillare: pubblicata la entry list provvisoria della FIM Yamaha R3 BLU CRU World Cup 2026

