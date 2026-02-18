NetApp INSIGHT XTRA Milano | piattaforme dati e AI al centro del confronto con il mercato italiano

NetApp ha organizzato l’evento INSIGHT XTRA a Milano per presentare le ultime innovazioni nel campo delle piattaforme dati e dell’intelligenza artificiale, rispondendo alla crescente domanda delle aziende italiane di soluzioni tecnologiche avanzate. Durante l’appuntamento, manager e professionisti hanno analizzato come le aziende possano sfruttare al meglio i dati per migliorare i processi e rimanere competitive nel mercato. Un focus particolare è stato dedicato alle nuove strategie di gestione dei dati e alle opportunità offerte dall’AI, con dimostrazioni pratiche e casi di studio concreti.

Milano e il futuro dei dati: NetApp INSIGHT XTRA esplora l'intelligenza artificiale e la trasformazione digitale delle imprese italiane. NetApp INSIGHT XTRA, l'evento concluso a Milano a fine gennaio, ha acceso un dibattito cruciale sul futuro delle piattaforme dati e sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul tessuto imprenditoriale italiano. L'incontro ha riunito esperti, partner e operatori del settore per analizzare le sfide e le opportunità legate alla gestione delle informazioni nell'era digitale, sottolineando la necessità di soluzioni unificate, sicure e intelligenti per supportare l'innovazione.