Nessuna traccia dell' escursionista milanese disperso sotto una valanga di neve a Madesimo

L’escursionista milanese scomparso a Madesimo è disperso da domenica, dopo essere stato travolto da una valanga mentre salivava a quota 2.000 metri. La squadra di soccorso ha trovato il suo zaino e alcuni effetti personali poco distante dalla parete, ma di lui nessuna traccia. Le ricerche continuano senza sosta, con l’uso di cani e droni.

Di lui non si hanno più notizie da domenica, quando è stato travolto da una valanga di neve mentre si trovava quota 2.300 metri, sopra Madesimo. Era insieme alla compagna e a un'altra coppia, a bordo di due motoslitte nei pressi del Lago Nero. I suoi ‘colleghi’ di escursione sono sopravvissuti tutti e sono stati liberati la stessa domenica ma per lui, 56 anni di Rozzano (Milano), le speranze diminuiscono con il passare delle ore. Le ricerche del cinquantaseienne procedono con molta difficoltà a causa delle condizioni meteo avverse. Nella giornata di martedì, gli esperti del Soccorso alpino civile e militare e dei vigili del fuoco, hanno tentato di riprendere le operazioni ma non è stato possibile procedere in sicurezza: il pericolo che si presentino nuove valanghe è elevato.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Valanga a Medesimo, ancora nessuna traccia dell'escursionista milanese dispersoUna valanga a Madesimo ha travolto un escursionista milanese, rendendo difficile trovarlo tra le macerie di neve.

Travolto in motoslitta da una valanga: riprese le ricerche dell’escursionista disperso sopra MadesimoDurante una slavina avvenuta ieri sopra Madesimo, un’escursionista di 56 anni di Rozzano è stato travolto dalla neve.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.