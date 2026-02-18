Nessun tentato rapimento la babysitter aveva solo sbagliato bimba

La polizia ha smentito il tentato rapimento di una bambina avvenuto a Monteverde, Roma. La babysitter coinvolta aveva semplicemente scambiato la bambina con un’altra durante un’uscita scolastica. La confusione si è verificata quando la donna ha portato via la bambina sbagliata, senza intenzioni criminali. Gli agenti hanno confermato che non ci sono elementi che suggeriscano un tentato rapimento. La polizia ha comunque avviato un’indagine per chiarire l’accaduto. La famiglia della bambina si sente sollevata dopo il chiarimento.

È stato chiarito dalla polizia il caso del presunto tentato rapimento di una bambina in una scuola del quartiere Monteverde, a Roma. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'episodio sarebbe nato da un errore commesso da una babysitter al suo primo giorno di lavoro.