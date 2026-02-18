Negli Epstein files spuntano Berlusconi e Grillo oltre a Salvini

I file di Epstein rivelano che anche Silvio Berlusconi e Beppe Grillo sono stati menzionati, oltre a Matteo Salvini. La pubblicazione di questi documenti, avvenuta dopo anni di segretezza, ha acceso nuove discussioni sulla possibile connessione tra politici italiani e il finanziere morto nel 2019. Nei documenti si trovano riferimenti a incontri e telefonate, alcuni dei quali risalgono a diversi anni fa e coinvolgono personaggi di spicco della politica italiana.

Non c'è solo Matteo Salvini tra i nomi italiani citati negli Epstein files. I documenti collegati al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, morto nel 2019 e recentemente rilasciati dal Dipartimento di Giustizia americano, menzionano anche l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo. Wired ha sviluppato un tool basato su Claude Code e sul modello Opus 4.6 per estrarre i file dal sito del Dipartimento di Giustizia. I documenti sono stati poi analizzati con Pinpoint e NotebookLM, permettendo di ricostruire alcuni scambi di messaggi in cui compaiono i nomi di Berlusconi e Grillo. Negli Epstein Files spuntano anche Putin, Musk e Salvini: tutte le nuove rivelazioniNegli ultimi giorni sono emerse nuove rivelazioni sui Files di Epstein. Matteo Salvini negli Epstein files, Pd e M5s chiedono al ministro l'informativa urgente in ParlamentoMatteo Salvini finisce nel mirino delle opposizioni. Negli ultimi giorni, la pubblicazione dei cosiddetti Epstein Files ha portato alla luce anche scambi che coinvolgono Steve Bannon, stratega politico statunitense. Secondo diverse fonti internazionali affidabili, nelle email del 2019 Bannon avrebbe scritto a Ep