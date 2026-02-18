Negli Epstein files spuntano Berlusconi e Grillo oltre a Salvini

I file di Epstein rivelano che anche Silvio Berlusconi e Beppe Grillo sono stati menzionati, oltre a Matteo Salvini. La pubblicazione di questi documenti, avvenuta dopo anni di segretezza, ha acceso nuove discussioni sulla possibile connessione tra politici italiani e il finanziere morto nel 2019. Nei documenti si trovano riferimenti a incontri e telefonate, alcuni dei quali risalgono a diversi anni fa e coinvolgono personaggi di spicco della politica italiana.

Non c’è solo Matteo Salvini tra i nomi italiani citati negli Epstein files. I documenti collegati al finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, morto nel 2019 e recentemente rilasciati dal Dipartimento di Giustizia americano, menzionano anche l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo. Wired ha sviluppato un tool basato su Claude Code e sul modello Opus 4.6 per estrarre i file dal sito del Dipartimento di Giustizia. I documenti sono stati poi analizzati con Pinpoint e NotebookLM, permettendo di ricostruire alcuni scambi di messaggi in cui compaiono i nomi di Berlusconi e Grillo. 🔗 Leggi su Billipop.com

