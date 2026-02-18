Un’indagine recente suggerisce che l’avvelenamento di Alexei Navalny potrebbe essere stato causato dalla neurotossina epibatidina, un veleno proveniente dalle rane freccia sudamericane. Secondo i risultati, la sostanza sarebbe stata somministrata al dissidente russo mentre si trovava in carcere, portando alla sua morte avvenuta due anni fa in una colonia penale dell’Artico. L’uso di questa tossina rara e potente solleva nuovi dubbi sulla natura dell’incidente.

La Morte di Navalny: Una Neurotossina Esotica e l’Ombra di un Avvelenamento di Stato. La morte del dissidente russo Alexei Navalny, avvenuta due anni fa in una colonia penale dell’Artico, potrebbe essere stata causata da una rara e potentissima neurotossina: l’epibatidina, un veleno estratto dalla pelle di rane freccia sudamericane. L’accusa, formulata da agenzie di intelligence di cinque paesi – Regno Unito, Francia, Germania, Svezia e Paesi Bassi – riapre un’indagine complessa e solleva interrogativi inquietanti sulla possibile commissione di un atto deliberato. La sostanza, secondo gli esperti, è estremamente letale e di difficile reperibilità, suggerendo un’operazione pianificata.🔗 Leggi su Ameve.eu

