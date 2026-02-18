Nasce la Carta per Todi | Costruiamo un’alternativa

La “Carta per Todi” si è formata ieri, unendo diverse forze politiche come Civici Umbri, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Socialismo XXI e Sinistra per Todi, per rispondere alle esigenze della città. Nei tavoli di discussione si è deciso di puntare su un progetto condiviso, capace di cambiare rotta e offrire un’alternativa concreta alle prossime amministrative. Un esempio di questa volontà si è visto nel dibattito, in cui si sono proposte iniziative per migliorare i servizi pubblici e coinvolgere più attivamente i cittadini.

Nasce la " Carta per Todi ", il progetto promosso da Civici Umbri, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Socialismo XXI e Sinistra per Todi con l'obiettivo di costruire un'alternativa ampia, credibile e pronta a governare la città alle elezioni amministrative del 2027. La Carta è il risultato di un lavoro condiviso e parte da una convinzione: "Todi ha tutte le energie per tornare a crescere – affermano i promotori della Coalizione civica e progressista – ma ha bisogno di una visione capace di accompagnarla nel futuro. Non un accordo elettorale costruito a ridosso delle scadenze, ma l'avvio di un percorso politico e civico aperto al contributo delle forze sociali, economiche e associative e di tutte le cittadine e i cittadini che vogliono partecipare".