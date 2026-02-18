Narrativa italiana | perché i lettori amano le saghe familiari e romanzi storici
La popolarità delle saghe familiari e dei romanzi storici italiani deriva dal modo in cui coinvolgono i lettori con storie intense e ricche di dettagli. Recentemente, le classifiche di vendita mostrano come questi generi attirino un pubblico vario, desideroso di immergersi in epoche passate o in dinamiche familiari complesse. Autori italiani continuano a scrivere testi che rispecchiano le preferenze di chi cerca narrazioni profonde e ben costruite. Le librerie, sia fisiche che online, sono piene di volumi che soddisfano questa richiesta.
La narrativa italiana continua a conquistare i lettori in libreria e online: dai grandi romanzi storici alle saghe familiari e ai thriller psicologici, i volumi di autori italiani rispecchiano i gusti degli appassionati di lettura.
Romanzi "da premio" e narrativa contemporanea, un focus sullo stato della letteratura con Marino BiondiIl ciclo di conferenze “La civiltà del leggere – Perché le storie ci aiutano a vivere”, curato dal professor Marino Biondi dell’Università di Firenze per gli Amici della Biblioteca Malatestiana, offre un approfondimento sulla narrativa contemporanea e sui romanzi premiati.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: I libri di Michela Murgia: dagli esordi alle opere postume (mentre esce Lezioni sull'odio); Aosta City Blues – capitolo 4; Il nonno e il bambino; Il maggiore Morosini diventa maggiorenne e scopre il suo passato.
“Non offendere” di Erica Donzella inaugura Lapilli, nuova collana di narrativa italiana contemporanea di Kalós (Palermo), diretta da Antonio Sunseri e pensata come bacino di scoperta e valorizzazione. La scrittrice, scrive Barbara Buoso, “ambientando la stori facebook
Una nuova collana di narrativa italiana per @EdizioniKalos: Lapilli. @antonio_sunseri, che la dirige, racconta emozioni e ambizioni della nuova avventura: “Vogliamo un progetto internazionale partendo dalla Sicilia, la regione più letteraria d’Italia” lucialibri.it/ x.com