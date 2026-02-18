Narni tanta gente in piazza dei Priori per salutare il Carnevale

A Narni, migliaia di persone si sono radunate in piazza dei Priori per assistere alla chiusura del Carnevale, che ha attirato famiglie e giovani con sfilate colorate e musica dal vivo. La festa ha portato un'energia speciale nella piazza, dove bambini mascherati correvano tra le bancarelle e i carri decorati sfilarono lungo la via principale.

Nel corso della festa si è svolta anche la premiazione del concorso riguardante il miglior "Manifesto del Carnevale Narnese" Narni ha salutato la fine del Carnevale, con la solita, grande festa che si è svolta ai piedi del palazzo comunale in piazza dei Priori. Una giornata splendida dal punto di vista del meteo ha fatto da cornice ad un evento da sempre molto sentito dai narnesi. Protagonisti i tantissimi bambini vestiti per l'occasione con i costumi dei personaggi tradizionali, ma anche di quelli più improbabili. Con loro, immancabilmente, tanti genitori e nonni. Nel corso della festa si è svolta anche la premiazione del concorso riguardante il miglior "Manifesto del Carnevale Narnese".