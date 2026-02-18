napoli un nuovo cuore disponibile per il piccolo domenico

A Napoli, un nuovo cuore è stato trovato per Domenico, il bambino di due anni che si trova in condizioni critiche all’Ospedale Monaldi. La causa è il fallimento del primo trapianto, avvenuto perché l’organo era danneggiato. Ora i medici sperano che questo nuovo intervento possa salvarlo, dopo giorni di attese e preoccupazioni.

C’è un nuovo cuore disponibile per Domenico, il bimbo di due anni ricoverato in gravi condizioni all’ Ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto non riuscito perché l’organo era danneggiato. La madre, Patrizia Mercolino, è stata convocata d’urgenza dalla direzione sanitaria per essere informata della possibilità di un secondo intervento, subordinato alla verifica definitiva di compatibilità e trapiantabilità. In caso di via libera, l’operazione sarà eseguita dal cardiochirurgo Guido Oppido, che aveva già operato il bambino. Intanto sono attesi in ospedale gli ispettori inviati dal ministro della Salute Orazio Schillaci per fare luce sulla vicenda. 🔗 Leggi su Lapresse.it

