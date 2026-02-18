Napoli tenta di rapire un bambino al supermercato | arrestato 45enne
Un uomo di 45 anni ha cercato di portare via un bambino al supermercato di Caivano, a Napoli, ieri sera. La polizia lo ha arrestato sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione. Il 45enne si è avvicinato al bambino e ha tentato di portarlo via, ma è stato fermato prima di riuscirci. La famiglia del bambino ha assistito attonita alla scena.
(Adnkronos) – Tentativo di rapimento di un bambino ieri sera al supermercato di Caivano (Napoli): arrestato 45enne. È accaduto martedì intorno alle 19.30. I Carabinieri dopo una chiamata hanno raggiunto il supermercato Md di via Atellana e hanno parlato con la titolare dell’attività che ha chiamato il 112, con i dipendenti e con alcuni testimoni per poi analizzare le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Dagli accertamenti è emerso che poco prima due donne erano con i loro bambini nel market e avevano appena terminato di fare la spesa. Mentre stavano per uscire con i piccoli di 5 e 8 anni, un uomo – 45enne di nazionalità ghanese con diversi precedenti – si sarebbe avvicinato a loro.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
