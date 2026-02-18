Napoli piange il Sannazaro | incendio distrugge teatro storico legato a De Filippo e Scarpetta Indagini in corso

Un incendio ha devastato il teatro Sannazaro a Napoli, causando danni ingenti alla storica struttura legata a De Filippo e Scarpetta. Le fiamme sono divampate nella notte tra il 17 e il 18 febbraio 2026, probabilmente a causa di un cortocircuito elettrico. Il teatro, simbolo culturale della città, è stato completamente distrutto nelle ore notturne, lasciando un vuoto tra gli appassionati di teatro e gli storici. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause e valutare eventuali responsabilità.

La Notte che Cancellò un Simbolo: Il Teatro Sannazaro Divampato dalle Fiamme. Un incendio di vaste proporzioni ha distrutto il teatro Sannazaro di Napoli nella notte tra il 17 e il 18 febbraio 2026. La perdita di questo storico palcoscenico, legato indissolubilmente alle figure di Eduardo De Filippo e alla tradizione di artisti come Eduardo Scarpetta e Eleonora Duse, rappresenta una ferita profonda per la città e per l’intero panorama teatrale italiano. Un Incendio Improvviso, una Storia Consumata. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte, quando i primi residenti della zona hanno notato colonne di fumo denso che si levavano dal cuore di Napoli.🔗 Leggi su Ameve.eu Napoli perde un simbolo: incendio devasta il teatro Sannazaro, sessant’anni di cultura in fiamme. Indagini in corso.Il teatro Sannazaro di Napoli ha preso fuoco alle prime ore del mattino, causando la distruzione di un patrimonio culturale che durava da oltre sessant’anni. Napoli, incendio distrugge Teatro Sannazaro. Danni a 15 appartamentiUn incendio ha devastato il Teatro Sannazaro di Napoli, provocando danni anche a quindici appartamenti vicini. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Teatro Sannazaro in fiamme, Napoli piange e i vip si mobilitano per la ricostruzione: Un gioiello bruciato, ma risorgerà; La tristezza e la speranza di Battaglia per il teatro Sannazaro di Napoli; Cecchi Paone piange il Sannazaro: qui le nostre nozze; Napoli, incendio al teatro Sannazaro: crollata la cupola. I vigili: Tutto distrutto. Residenti evacuati. Teatro Sannazaro distrutto, la promessa di Giuli: Tornerà a splendere. Oggi il ministro a NapoliNel primo pomeriggio il sopralluogo nello stabile divorato dalle fiamme. Ma dopo l'incendio si pensa alla ricostruzione. Da De Giovanni a D'Alessio anche gli artisti in campo per raccogliere i fondi R ... adnkronos.com Napoli perde il teatro Sannazaro, danni per 70 milioni: Sarà ricostruitoAlle 6.05 del mattino e in pochi minuti le fiamme hanno avvolto e distrutto il Teatro Sannazaro. Le istituzioni hanno già garantito sostegno. ilgiornalelocale.it Teatro Sannazaro in fiamme, Napoli piange e i vip si mobilitano per la ricostruzione: «Un gioiello bruciato, ma risorgerà» x.com Teatro Sannazzaro, aperta un'inchiesta per incendio colposo: 60 persone evacuate dagli appartamenti adiacenti, 8 gli intossicati. Intanto Napoli piange la storica struttura, sul cui palco si sono esibiti grandi artisti del primo Novecento e dove l’attore e comme facebook