Napoli incubo alla Stazione Centrale | sequestrato e rapinato arrestati due 27enni
Ieri sera, presso la Stazione Centrale di Napoli, due uomini di 27 anni sono stati arrestati dopo aver rapinato e sequestrato un passante. La Polizia intervenuta sul posto ha fermato i sospetti poco dopo il fatto, trovandoli ancora con la refurtiva. Uno dei due arrestati ha precedenti penali, mentre l’altro è originario del casertano. La vittima ha raccontato di aver subito minacce e violenze durante l’episodio. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni che hanno chiamato le forze dell’ordine.
Momenti di forte tensione nella serata di ieri, martedì 17 febbraio, nei pressi della Stazione Centrale di Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato due uomini di 27 anni, uno napoletano con precedenti di polizia e uno originario del casertano. I due sono accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata e lesioni gravi. Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, impegnati nel servizio “Stazioni Sicure”, insieme ai Falchi della Squadra Mobile di Napoli, sono intervenuti dopo essere stati avvicinati da un uomo in evidente stato di agitazione. La vittima presentava una copiosa fuoriuscita di sangue dal naso e ha raccontato di essere stato aggredito e rapinato del cellulare. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
