Napoli | il centro storico italiano più affascinante d’Europa supera Roma Istanbul Praga e Vienna

Napoli ha conquistato il titolo di centro storico più affascinante d’Europa, battendo città come Roma, Istanbul, Praga e Vienna. La causa di questa vittoria risiede nella sua architettura unica, tra vicoli stretti e chiese antiche, e nelle tradizioni che ancora resistono nel cuore della città. Un esempio concreto è la celebre Spaccanapoli, la strada che attraversa il quartiere e rivela un patrimonio culturale immenso. La città si prepara a ricevere un crescente numero di visitatori da tutta Europa.

Napoli, il Centro Storico Italiano più Bello d'Europa. Napoli ha ricevuto un importante riconoscimento da parte di Tourlane, un prestigioso portale di viaggi che ha nominato la città partenopea come il secondo centro storico più bello d'Europa nella sua classifica 2026. Questo risultato pone Napoli all'apice del patrimonio culturale italiano, rendendola la prima in Italia e mettendola in evidenza tra oltre 60 città europee. Un'Analisi della Classifica di Tourlane. Nella valutazione di Tourlane, Napoli ha ottenuto la seconda posizione, subito dopo Cracovia, in Polonia.