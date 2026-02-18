Napoli finalmente una buona notizie | si avvicina il rientro di Anguissa fissata già la data!

Napoli annuncia che Anguissa tornerà in campo presto dopo aver superato l’infortunio, con la data del suo rientro già fissata. La squadra azzurra, colpita duramente da una serie di infortuni, si prepara a riavere uno dei suoi pilastri in mediana. Il centrocampista camerunense, assente da settimane, potrebbe tornare già nella prossima partita, portando speranza ai tifosi.

In casa Napoli potrebbe esserci finalmente un’ottima notizia. Stagione falcidiata e maledetta dai tanti infortuni subiti dai calciatori azzurri, ultimo il pesante stop di Amir Rrahmani per almeno due mesi. Proprio in questi minuti, però, arriva una grand novità riguardante le condizioni di Andrè-Frank Zambo Anguissa: il centrocampista camerunense è molto vicino al rientro. Napoli, Anguissa pronto al rientro: la partita nel mirino. Se stamattina sono arrivate novità sconfortanti lato Rrahmani, ora arrivano ottime notizie sul recupero di Anguissa. Il centrocampista camerunense ha smaltito, ormai, la lesione di alto grado al bicipite femorale ma era rimasto ai box per dei seri problemi alla schiena. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

