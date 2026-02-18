Napoli cuore per Domenico dopo 56 giorni | equipe al lavoro priorità clinica e arrivo di esperti da tutta Italia

Domenico, un bambino di Napoli, riceve un nuovo cuore dopo 56 giorni di attesa, grazie all’intervento di un team specializzato. La squadra medica sta lavorando intensamente per garantire la riuscita dell’operazione, coinvolgendo esperti provenienti da diverse regioni italiane. La presenza di specialisti di alto livello si aggiunge alla priorità di salvare la vita di Domenico, ricoverato nel reparto di cardiochirurgia del Monaldi.

Cuore Nuovo per Domenico: La Speranza Rinasce al Monaldi di Napoli. Una svolta inattesa nella lotta per la vita di Domenico, un bambino ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli. Dopo 56 giorni di angosciosa attesa, è stato individuato un cuore compatibile per il trapianto, riaccendendo le speranze della famiglia e dell'équipe medica. La madre del piccolo è stata convocata dalla Direzione Sanitaria per discutere le prossime fasi di un intervento che potrebbe salvargli la vita. L'Annuncio e la Corsa Contro il Tempo. La notizia è giunta nella notte del 17 febbraio 2026, comunicata dall'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia, durante la trasmissione "Carta Bianca" sulle reti Fininvest.

Cuore danneggiato, per il bimbo di Napoli mercoledì consulto con esperti da tutta ItaliaIl bambino di Napoli, che ha subito un grave danno al cuore, avrà un consulto con specialisti di tutta Italia mercoledì.

Bimbo trapiantato al Monaldi, resta in terapia intensiva: in arrivo esperti da tutta ItaliaUn bambino di 2 anni e 4 mesi, sottoposto a un trapianto di cuore al Monaldi di Napoli, si trova ancora in terapia intensiva a causa delle complicanze sorte dopo l’intervento.

