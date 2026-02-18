Napoli come è andato il test con il Portici | il risultato e i marcatori

Mercoledì pomeriggio a Castel Volturno, il Napoli ha affrontato in un allenamento congiunto il Portici 1906, squadra di Eccellenza. La partita si è resa necessaria per prepararsi alla sfida di domenica contro l’Atalanta a Bergamo. Durante l’amichevole, sono stati schierati diversi giocatori e sono stati segnati alcuni gol, anche se i dettagli sui marcatori non sono stati ancora ufficializzati. Il test ha permesso ai partenopei di affinare la condizione fisica in vista del prossimo impegno in campionato.

Gli azzurri hanno sostenuto un allenamento congiunto a Castel Volturno con la squadra vesuviana che milita nel campionato di Eccellenza Il test è terminato con il risultato di 8-3 in favore degli uomini di Conte. Per gli azzurri - riferisce Tuttomercatoweb - sono andati in gol per due volte Lukaku, Alisson Santos, Olivera e per ben quattro volte Giovane.

Napoli, come è andato il test con l'Ischia: il risultato e i marcatoriNel pomeriggio di giovedì, Victor Osimhen ha segnato due gol durante l’amichevole tra Napoli e Ischia a Castel Volturno, un test utile per testare la condizione dei partenopei in vista della sfida contro la Roma di domenica sera allo stadio Maradona.

Zazzaroni certo: “Domenica vince il Napoli, ecco risultato esatto e marcatori”Nel podcast Numer1 su YouTube, Zazzaroni, Sabatini e Cruciani hanno condiviso le loro previsioni per il match tra Inter e Napoli, in programma domenica a San Siro.

