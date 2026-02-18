Napoli c’è una coincidenza che spaventa Conte | solo sfortuna?

Amir Rrahmani si infortuna durante la partita contro la Roma, e questa sfortuna preoccupa anche Conte. La lesione lo costringerà a stare fuori almeno due mesi, aggiungendosi ai problemi già accumulati dalla squadra. La serie di infortuni mette in dubbio la tenuta del Napoli in questa fase della stagione.

Il Napoli ha ricevuto oggi l'ennesima mazzata sul fronte infortuni: l'infortunio subito da Amir Rrahmani contro la Roma lo terrà lontano dai campi per almeno due mesi. Si tratta dell'ennesimo stop serio per un calciatore azzurro, Fa riflettere, quindi, la similitudine dell'infortunio patito dal difensore con quelli di Lukaku, De Bruyne e Anguissa: anche lì la diagnosi era di una "lesione di alto grado". Rrahmani come De Bruyne e Anguissa: il confronto degli stop. L'infortunio di Rrahmani è addirittura la terza lesione di altro grado al bicipite femorale in casa Napoli dopo quelle di De Bruyne e Anguissa.

