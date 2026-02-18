Napoli altro allenamento congiunto in giornata | avversario risultato e marcatori

Napoli ha affrontato oggi un'altra sessione di allenamento congiunto, questa volta contro il Portici, squadra dell’Eccellenza campana. La partita si è svolta sul campo locale e ha visto scendere in campo molti giovani e giocatori in prova. L’incontro ha durato circa un’ora, con diversi minuti dedicati alle esercitazioni tattiche. Il risultato finale non è stato ufficialmente comunicato, ma i tecnici hanno osservato attentamente le prestazioni dei loro atleti. Questo tipo di allenamenti continua a far parte del programma di preparazione della squadra.

Dopo gli allenamenti congiunti contro Avellino, Savoia, Giugliano e Ischia, oggi spazio al Portici, compagine dell'Eccellenza campana. Nella giornata di oggi, dalle ore 15:00, nel centro sportivo di Castel Volturno, è andato in scena l'allenamento congiunto tra Napoli e Portici. Quest'ultimo è terminato col punteggio di 8-3. Il Napoli batte 8-3 il Portici: in gol anche Alisson Santos, Lukaku e Giovane. Un Giovane in grande spolvero quello visto nella giornata di oggi. Nell'allenamento congiunto l'ex Verona ha messo a segno un poker di reti. A segno anche Lukaku e Alisson Santos, e anche una doppietta di Olivera. Questa mattina il Napoli ha annunciato un allenamento congiunto con il Genoa, programmato per mercoledì 4 febbraio. Domani il Napoli si prepara con un nuovo allenamento congiunto, questa volta contro un'altra squadra, in vista del grande match di domenica contro la Roma. Il Corriere dello Sport annuncia un nuovo allenamento congiunto per il Napoli: Sta diventando un'abitudine tra un turno di campionato e l'altro. Il Napoli ha continuato la sua preparazione infrasettimanale con un altro allenamento congiunto a Castel Volturno, questa volta contro il Portici, compagine militante in Eccellenza campana.