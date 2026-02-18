Napoli altro allenamento congiunto in giornata | avversario risultato e marcatori

Napoli ha affrontato oggi un'altra sessione di allenamento congiunto, questa volta contro il Portici, squadra dell’Eccellenza campana. La partita si è svolta sul campo locale e ha visto scendere in campo molti giovani e giocatori in prova. L’incontro ha durato circa un’ora, con diversi minuti dedicati alle esercitazioni tattiche. Il risultato finale non è stato ufficialmente comunicato, ma i tecnici hanno osservato attentamente le prestazioni dei loro atleti. Questo tipo di allenamenti continua a far parte del programma di preparazione della squadra.

Dopo gli allenamenti congiunti contro Avellino, Savoia, Giugliano e Ischia, oggi spazio al Portici, compagine dell’Eccellenza campana. Nella giornata di oggi, dalle ore 15:00, nel centro sportivo di Castel Volturno, è andato in scena l’allenamento congiunto tra Napoli e Portici. Quest’ultimo è terminato col punteggio di 8-3. Il Napoli batte 8-3 il Portici: in gol anche Alisson Santos, Lukaku e Giovane. Un Giovane in grande spolvero quello visto nella giornata di oggi. Nell’allenamento congiunto l’ex Verona ha messo a segno un poker  di reti. A segno anche Lukaku e Alisson Santos, e anche una doppietta di Olivera.🔗 Leggi su Spazionapoli.itImmagine generica

