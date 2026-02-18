Napoli perde un pezzo importante dopo l’infortunio muscolare di Amir Rrahmani, che potrebbe fermarlo per gran parte della stagione. La notizia arriva in un momento difficile per il club, già alle prese con risultati deludenti e eliminazioni nelle competizioni principali. La squadra avrà ora bisogno di trovare nuove energie per affrontare il resto del campionato, senza uno dei suoi pilastri in difesa. La notizia si diffonde tra i tifosi, che sperano in una pronta guarigione. La strada si complica per i partenopei.

Napoli, 18 febbraio 2026 - La mazzata del grave infortunio muscolare rimediato da Amir Rrahmani, che rischia di averne per quasi tutta la stagione, è stata bella pesante per un Napoli già di suo reduce da settimane complicate e, in un certo senso, di ridimensionamento: dagli obiettivi prima si è sfilata via la Champions League, poi la Coppa Italia e neanche dal campionato, vissuto da detentori del titolo, arrivano buone notizie. Gli azzurri si trovano in un limbo che però non deve far perdere di vista quello che in fondo ogni anno è l'obiettivo minimo fissato più o meno esplicitamente da Aurelio De Laurentiis: l'ingresso nella top 4 che vale la qualificazione alla Champions League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli a ritmo di samba con la coppia Giovane-Alisson

