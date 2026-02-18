MyPlant & Garden 2026 Zaldei Ibe-Cnr | Bene l' alto contenuto tecnologico proposto

Zaldei (Ibe-Cnr) ha partecipato a MyPlant & Garden 2026, evidenziando un forte interesse per le tecnologie presentate. Durante l’evento, ha sottolineato come le innovazioni in mostra siano all’avanguardia e rappresentino un passo avanti nel settore. Tra le novità, spiccano apparecchiature avanzate e soluzioni che migliorano la produzione e la gestione del verde. L’esperto ha commentato che l’evento offre un’opportunità concreta di conoscere strumenti innovativi e di capire come questi possano influenzare il lavoro quotidiano. La manifestazione si conclude tra l’interesse generale verso le nuove tecnologie.

Milano, 18 feb. (Adnkronos) - "Da sviluppatore di apparati tecnologici, apprezzo l'alto contenuto tecnologico proposto da MyPlant & Garden: ci sono, infatti, molte innovazioni e macchinari, anche di livello molto evoluto. Penso che sia, ormai, indispensabile che tutta la nuova tecnologia arrivi anche nel mondo delle piante, non per soppiantarle, ma per supportarle sia nella parte gestionale sia nella parte di sfruttamento dei benefici". Lo afferma Alessandro Zaldei, Istituto per la BioEconomia del Consiglio nazionale delle ricerche, intervenuto al panel 'Vitamina verde: i benefici di piante e fiori per gli edifici e per la nostra salute.