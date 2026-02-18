Nel 2024, i tassi dei mutui sono scesi, riaccendendo l’interesse per le rate variabili. Questa svolta si riflette in un aumento delle richieste di prestiti per comprare casa, soprattutto nelle grandi città. Dopo anni di rialzi, le banche offrono condizioni più favorevoli, rendendo più accessibili i finanziamenti. I consumatori approfittano di questa occasione per rinegoziare o stipulare nuovi mutui. La tendenza sembra segnare una rotta diversa rispetto agli ultimi anni, ma le previsioni indicano che il ritorno totale ai tassi bassi del passato non avverrà.

Il legame tra mercato della casa e mutui nel 2025 è tornato evidente. Lo scorso anno le transazioni residenziali sono aumentate ben oltre le previsioni proprio grazie alla maggiore possibilità di ottenere un finanziamento, dopo la fase di rialzi aggressivi dei tassi seguita all’inflazione post-pandemica. Il costo dei mutui a tasso fisso è rimasto sostanzialmente stabile, con una lieve tendenza all’aumento nell’ultimo trimestre, mentre i variabili hanno registrato una discesa di oltre un punto percentuale, tornando ad essere competitivi. Gli anni d’oro 2015-2022, con Euribor negativo e Eurirs vicino allo zero, sono però archiviati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mutui, tassi giù: il ritorno del variabile. Ma lo scenario 2015-2022 non tornerà

Tassi dei mutui in rialzo, il fisso vince sul variabile: i dati aggiornatiA dicembre 2025 si osserva un lieve incremento dei tassi di interesse sui mutui, con il fisso che si conferma come scelta preferenziale rispetto al variabile.

Tassi BCE invariati, cosa cambia per i mutui e cosa scegliere tra tasso fisso e variabileLa BCE ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, consolidando la fase di stabilità iniziata nel 2024.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.