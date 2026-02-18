Musulmani senza luoghi di culto a Monfalcone | la Chiesa concede alcuni spazi

A Monfalcone, i musulmani non avevano un luogo di culto, e questa mancanza creava problemi durante il Ramadan. Per aiutare, alcune chiese della città hanno deciso di mettere a disposizione degli spazi per le preghiere. Don Zanetti afferma che è importante superare le paure e le diffidenze tra le diverse comunità. Questo gesto permette ai musulmani di rispettare le tradizioni religiose senza difficoltà. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra i cittadini, mentre la comunità musulmana accoglie con gratitudine questa opportunità.

In occasione del mese del Ramadan, a Monfalcone (Gorizia) la Chiesa corre in soccorso dei musulmani. Rimasta senza locali per i luoghi di culto, la comunità musulmana locale potrà usufruire degli spazi messi a disposizione dai parroci della zona, monsignor Paolo Zuttion e don Zanetti. Si tratta di un'iniziativa concordata con il vescovo di Gorizia, Monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli e che vede coinvolti le "Stalle Rosse" del vicino comune di Staranzano e l'oratorio San Michele., "Bisogna superare paure e diffidenze", afferma don Zanetti, sottolineando che, grosso modo, il periodo di Quaresima cattolico e il digiuno musulmano coincidono. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Musulmani senza luoghi di culto a Monfalcone: la Chiesa concede alcuni spazi Musulmani monfalconesi senza più moschee: pregheranno negli spazi della ChiesaA Monfalcone, la chiusura di tre moschee ha lasciato i musulmani senza spazi dedicati alla preghiera. Rieccoci: è Ramadam e vicino Monfalcone gli imam snobbano la Quaresima e la Chiesa dona spazi per la preghiera islamica. Fedeli sgomentiA Monfalcone, durante il Ramadan, gli imam scelgono di ignorare la Quaresima, provocando sconcerto tra i fedeli.