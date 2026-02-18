Musk con Robinson chiede l’arresto di Sanchez

Elon Musk ha scritto su X che il premier spagnolo Pedro Sánchez dovrebbe essere arrestato, sostenendo l’estremista di destra Tommy Robinson. La sua richiesta nasce dal fatto che Robinson aveva incontrato Matteo Salvini al ministero, un episodio che Musk considera grave. Il commento ha suscitato molte reazioni sui social, alimentando il dibattito su libertà di parola e politica. La proposta di Musk ha scatenato polemiche e critiche anche tra alcuni suoi follower, mentre altri difendono la sua libertà di espressione. La discussione continua a divampare online.

Sta facendo discutere un commento su X di Elon Musk in cui, appoggiando l'estremista di destra Tommy Robinson (quello che qualche settimana fa ha incontrato Matteo Salvini al ministero), il magnate sostiene che il premier spagnolo Sanchez vada arrestato. Il suo piano di regolarizzazione, accusa un post di Visegràd 24 condiviso da Robinson, riguarderebbe «oltre 1 milione e 350 mila migranti, non i 500 mila stimati». Di qui la sua conclusione: «Sanchez dovrebbe essere arrestato». Il proprietario di X l'ha commentato apponendo il suo sigillo: «Assolutamente, "dirty Sanchez" è un traditore della Spagna ».