Nuovo appuntamento con la rassegna musicale "Brera con Gusto".Sabato 21 febbraio, alle 21 sul palco dell'auditorium dell'istituto musicale Brera di Novara, sarà protagonista la musica del Trio Lilum, tutto al femminile, composto da Eleonora Chiodo al violino, Patrizia Giannone alla chitarra, Lala.🔗 Leggi su Novaratoday.it

"Brera con gusto": a Novata il concerto del trio Artemide & FriendsLa musica torna protagonista a Novara.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Musica: per Brera con Gusto sul palco il Trio Lilum; Una medaglia in FRANCOBOLLO per 250 anni dell’ACCADEMIA DI BRERA; Per le Olimpiadi la Casa degli Artisti di Milano si è trasformata in Casa Brasil: arte, cibo, musica; San Valentino a Milano: 10 cose da fare il 14 febbraio.

La musica fa grande Brera con Beatrice Rana e famigliaNonostante un'acustica non ideale, nonostante il caldo serale, nonostante qualche insistente suoneria di telefonini, il 25 luglio Beatrice Rana nel cortile d'onore di Brera a Milano è riuscita con il ... ansa.it

Nicola Piovani, il pianista alla Pinacoteca di Brera di Milano tra musica e parole: «Ecco il film della mia vita»«Se appena posso, a Milano vengo sempre con gioia», assicura Nicola Piovani. Ma come, un romano a Milano non è, per dirla con Flaiano, come un marziano a Roma? «Io sono un romano anomalo, lo sono ... milano.corriere.it