Musica | i Rockets in concerto sul palco del Phenomenon di Fontaneto
I Rockets sono tornati a suonare dal vivo al Phenomenon di Fontaneto, portando sul palco il loro spirito più autentico. Dopo il successo di
Dopo "The Final Frontier", i Rockets tornano con un nuovo capitolo che celebra la loro anima più autentica: quella del live. "Some Other Space, Some Other Live!", uscito il 20 novembre 2025, raccoglie l'energia e l'atmosfera del tour che ha riportato la band sui palchi italiani, in una edizione numerata disponibile in triplo vinile e doppio Cd. Registrato durante le date del fortunato Final Frontier Tour, il disco cattura la forza del palco e il calore del pubblico, cuore pulsante di ogni performance. Con "Some Other Space, Some Other Live!" i Rockets tornano protagonisti nel 2026 con nuovi concerti dedicati non solo ai grandi successi, ma anche a brani del loro repertorio storico mai eseguiti dal vivo.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Argomenti discussi: Musica. Fabrice Quagliotti (leader dei Rockets) dialoga con Leonardo Lodato.
Musica spaziale, il gran ritorno dei Rockets dipinti d’argento come negli anni OttantaVestiti come viaggiatori spaziali, ricoperti di vernice argento fin sulla testa rasata, con un genere musicale ibrido tra rock, elettronica, disco, i Rockets furono alieni nel panorama musicale ... bologna.repubblica.it
I Rockets rinascono con The Final FrontierTime Machine doveva chiudere la carriera discografica dei Rockets, ma poi l'arrivo del nuovo cantante Fabri Kiarelli ha cambiato le carte in tavola e soprattutto ci ha dato la possibilità di ... ansa.it
Buon Compleanno Fabrice Quagliotti , tastierista e componente storico dei Rockets, gruppo musicale francese dal genere Hard Rock /Blues - Rock, formatosi nel 1974, ottenne il maggior successo in Italia a cavallo tra la fine degli anni settanta e i primi anni ott facebook