Musica | i Rockets in concerto sul palco del Phenomenon di Fontaneto

I Rockets sono tornati a suonare dal vivo al Phenomenon di Fontaneto, portando sul palco il loro spirito più autentico. Dopo il successo di

Dopo "The Final Frontier", i Rockets tornano con un nuovo capitolo che celebra la loro anima più autentica: quella del live. "Some Other Space, Some Other Live!", uscito il 20 novembre 2025, raccoglie l'energia e l'atmosfera del tour che ha riportato la band sui palchi italiani, in una edizione numerata disponibile in triplo vinile e doppio Cd. Registrato durante le date del fortunato Final Frontier Tour, il disco cattura la forza del palco e il calore del pubblico, cuore pulsante di ogni performance. Con "Some Other Space, Some Other Live!" i Rockets tornano protagonisti nel 2026 con nuovi concerti dedicati non solo ai grandi successi, ma anche a brani del loro repertorio storico mai eseguiti dal vivo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Musica, sul palco del Teatro Rosmini Sasha Torrisi nel concerto omaggio a Lucio BattistiIl 17 gennaio alle 20:45, il Teatro Rosmini di Borgomanero ospita un concerto dedicato a Lucio Battisti, interpretato da Sasha Torrisi, ex voce e chitarrista dei Timoria.

Concerto di Capodanno. Sul palco c’è l’Orchestra del Festival PucciniIl Concerto di Capodanno 2026 si terrà domani alle 12 presso l’Auditorium Caruso del Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, a Viareggio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.