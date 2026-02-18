Musica | i Rockets in concerto sul palco del Phenomenon di Fontaneto

I Rockets tornano sul palco del Phenomenon di Fontaneto per un concerto che celebra la loro passione per la musica dal vivo. Dopo il successo di

Dopo "The Final Frontier", i Rockets tornano con un nuovo capitolo che celebra la loro anima più autentica: quella del live. "Some Other Space, Some Other Live!", uscito il 20 novembre 2025, raccoglie l'energia e l'atmosfera del tour che ha riportato la band sui palchi italiani, in una edizione numerata disponibile in triplo vinile e doppio Cd. Registrato durante le date del fortunato Final Frontier Tour, il disco cattura la forza del palco e il calore del pubblico, cuore pulsante di ogni performance. Con "Some Other Space, Some Other Live!" i Rockets tornano protagonisti nel 2026 con nuovi concerti dedicati non solo ai grandi successi, ma anche a brani del loro repertorio storico mai eseguiti dal vivo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

