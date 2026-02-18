Muore schiacciato da un trattore nella Bergamasca | a perdere la vita Giuseppe Viscardi

Giuseppe Viscardi, 66 anni, ha perso la vita questa mattina in un incidente avvenuto nella Bergamasca. La causa è stato il trattore che si è ribaltato mentre lavorava nel suo campo. L’uomo è stato schiacciato sotto il veicolo e non è riuscito a salvarsi. I soccorritori arrivati sul posto hanno tentato di rianimarlo, ma senza successo. La polizia sta ancora indagando sulle circostanze dell’incidente, che ha scioccato la comunità locale. La famiglia di Viscardi è rimasta sconvolta dalla tragedia.

Giuseppe Viscardi, 66 anni, questa mattina ha perso vita a seguito di un incidente con il suo trattore. Per motivi ancora da accertare sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo. È accaduto a Bonate Sotto, nella Bergamasca.