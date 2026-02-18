Muore in ospedale | la lasciano al pronto soccorso e fuggono L’ipotesi | rottura di un ovulo di droga ingerito

Una giovane cinese è deceduta in ospedale dopo la rottura di un ovulo di droga ingerito, che le ha causato un arresto cardiaco. La donna è arrivata al pronto soccorso di Prato in condizioni critiche, ma i medici l’hanno lasciata lì, senza trasferirla in terapia intensiva, e poi sono fuggiti. Gli operatori sanitari hanno tentato di salvare la vita della ragazza, ma ogni tentativo è risultato inutile. La polizia indaga sui motivi di questa fuga e sui dettagli dell’incidente.

Prato, 18 febbraio 2026 – Una giovane cinese è morta dopo la rottura di un ovulo di droga che aveva ingerito. A portarla all'ospedale Santo Stefano di Prato sono state alcune persone poi fuggite. I medici non hanno potuto salvare la vittima, il cui quadro clinico era fortemente compromesso. Accade all'ospedale San Giuseppe, nel pronto soccorso. E' qui che la donna viene frettolosamente lasciata da qualcuno che voleva far perdere le sue tracce, cercando allo stesso tempo di salvare la donna. I sintomi erano quelli di un'overdose e l'ipotesi è che appunto un ovulo di droga ingerito si sia rotto. Una vicenda sulla quale indaga adesso la procura.