Multa per offese discriminatorie a un' atleta a Bologna

Il PGS Bellaria ha ricevuto una multa di 250 euro dopo che un’atleta è stata insultata con commenti discriminatorii durante una partita a Bologna. La Fipav Bologna ha deciso di sanzionare la società per il comportamento offensivo che si è verificato in campo. La multa arriva dopo aver verificato le testimonianze e le registrazioni dell’episodio. Le autorità sportive hanno voluto evidenziare come i comportamenti razzisti non siano tollerati nello sport. La società ha 30 giorni per presentare eventuali ricorsi.

Una sanzione pecuniaria di 250 euro è stata applicata al PGS Bellaria dal comitato territoriale della Fipav Bologna per una condotta che ha coinvolto discriminazione di genere. L'episodio, che ha avuto risvolti sul pubblico presente, si è distinto per la violenza verbale e per gli insulti di chiara matrice sessista rivolti a un'atleta avversaria, nonostante gli interventi degli Ufficiali di Gara e delle atlete coinvolte. L'ammenda è stata pronunciata dal Giudice sportivo Territoriale nel contesto della Tabella delle Sanzioni adottata dal Consiglio Territoriale nel novembre 2025. La vicenda si distingue non per l'importo, ma per la motivazione: la discriminazione di genere ha costituito la base della decisione che ha penalizzato il club ospitante, a seguito di condotte aggressive da parte del pubblico.