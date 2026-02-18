Mourinho contro Vinicius | Basta provocazioni l' arbitro sa che ho ragione
José Mourinho ha criticato duramente Vinicius dopo la partita, accusandolo di provocazioni ripetute che, secondo l’allenatore, devono essere gestite dall’arbitro. Durante la conferenza stampa, Mourinho ha sottolineato che il giocatore brasiliano ha esagerato con le provocazioni e che l’arbitro è perfettamente consapevole della sua posizione. Nei minuti successivi al match, l’allenatore ha anche fatto notare come alcune azioni di Vinicius abbiano infiammato gli animi in campo, portando a tensioni che potevano essere evitate.
Una lettura sintetica e immediata delle dichiarazioni post-partita evidenzia una posizione netta sull’esito tra Benfica e Real Madrid, centrata su arbitraggio, comportamento dei protagonisti e sulle riflessioni del tecnico portoghese. Il focus è posto sull’andamento della contesa, sugli episodi chiave e sulle richieste d’analisi che emergono dal confronto tra le due squadre. l’andamento del primo tempo si è sviluppato in due fasi: una fase iniziale intensa, seguita da un aumento di livello degli avversari. fino al gol la partita era equilibrata; la successiva dominanza del real madrid ha creato una situazione differente, fin qui determinante per l’esito finale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Mourinho all’attacco dopo Benfica Real: «Vinicius provochi meno! L’arbitro mi ha espulso ma sa che ho detto la verità»José Mourinho ha criticato Vinicius Junior dopo la partita tra Benfica e Real Madrid, accusandolo di provocazioni e sostenendo che l’arbitro ha preso una decisione ingiusta.
Real Madrid TV lancia uno sfogo straordinario contro l’arbitro e il VAR dopo che Vinicius Jr ha negato il rigore, sostenendo che “non si tratta di un errore umano”Real Madrid TV ha espresso un forte dissenso riguardo alle decisioni arbitrali durante la recente gara contro l’Alaves, evidenziando la mancata concessione di un rigore a Vinicius Jr.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il Real Madrid si prende il secondo atto: 0-1 al Benfica e Mourinho espulso; Playoff Champions, i risultati: il Real passa a Lisbona, il PSG ribalta il Monaco; Video Benfica Real Madrid (0-1)/ Gol e highlights: basta Mbappé! (Champions League).
Mourinho si scaglia contro Vinicius Jr che reagisce via socialLa sfida, al Da Luz di Lisbona, tra Benfica e Real Madrid è stata segnata da un brutto episodio che ha condizionato il match. sportal.it
Caso Vinicius: l’Uefa indaga ma Prestianni si dice innocente, Henry attacca Mourinho. Scambio di accuse tra Benfica e RealLa Uefa aprirà indagine su Benfica-Real Madrid, intanto Henry se la prende con Mourinho per aver provato a difendere Prestianni, accusato da Vinicius di aver pronunciato un insulto razzista ... sport.virgilio.it
#Mourinho non ci sta e attacca #Vinicius: “È riuscito a far arrabbiare 60mila persone. Come fa il #Benfica ad essere razzista...” x.com
Vinicius-gol, provocazione e accuse: "Prestianni mi ha chiamato scimmia". E Mourinho: “Uno dice una cosa e uno ne dice un’altra. Ma a Vinicius dico: perché devi esultare così” Cosa ne pensate Il brasiliano, al 50', ha scoccato un imparabile destro all'i facebook