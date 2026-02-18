Mourinho contro Vinicius | Basta provocazioni l' arbitro sa che ho ragione

José Mourinho ha criticato duramente Vinicius dopo la partita, accusandolo di provocazioni ripetute che, secondo l’allenatore, devono essere gestite dall’arbitro. Durante la conferenza stampa, Mourinho ha sottolineato che il giocatore brasiliano ha esagerato con le provocazioni e che l’arbitro è perfettamente consapevole della sua posizione. Nei minuti successivi al match, l’allenatore ha anche fatto notare come alcune azioni di Vinicius abbiano infiammato gli animi in campo, portando a tensioni che potevano essere evitate.

Una lettura sintetica e immediata delle dichiarazioni post-partita evidenzia una posizione netta sull'esito tra Benfica e Real Madrid, centrata su arbitraggio, comportamento dei protagonisti e sulle riflessioni del tecnico portoghese. Il focus è posto sull'andamento della contesa, sugli episodi chiave e sulle richieste d'analisi che emergono dal confronto tra le due squadre. l'andamento del primo tempo si è sviluppato in due fasi: una fase iniziale intensa, seguita da un aumento di livello degli avversari. fino al gol la partita era equilibrata; la successiva dominanza del real madrid ha creato una situazione differente, fin qui determinante per l'esito finale.

Real Madrid TV lancia uno sfogo straordinario contro l’arbitro e il VAR dopo che Vinicius Jr ha negato il rigore, sostenendo che “non si tratta di un errore umano”Real Madrid TV ha espresso un forte dissenso riguardo alle decisioni arbitrali durante la recente gara contro l’Alaves, evidenziando la mancata concessione di un rigore a Vinicius Jr.

