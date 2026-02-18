Mourinho all’attacco dopo Benfica Real | Vinicius provochi meno! L’arbitro mi ha espulso ma sa che ho detto la verità

José Mourinho ha criticato Vinicius Junior dopo la partita tra Benfica e Real Madrid, accusandolo di provocazioni e sostenendo che l’arbitro ha preso una decisione ingiusta. Mourinho si è infuriato perché è stato espulso, affermando di aver detto ciò che pensava senza insultare nessuno. Durante il match, il tecnico portoghese si è agitato molto, urlando contro l’arbitro e rivolgendosi ai media con toni duri.

La sfida, al Da Luz di Lisbona, tra Benfica e Real Madrid è stata segnata da un brutto episodio che ha condizionato il match. Continuano le polemiche dopo Benfica-Real Madrid, gara di Champions League sospesa per insulti razzisti da parte di tifosi a Vinicius. Lo stesso Vini ha ulteriormente condannato il gesto tramite i propri profili social.