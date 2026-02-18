Mostre Milano e Roma celebrano il talento di Elisabetta Catalano
Elisabetta Catalano ha catturato i volti più importanti della scena culturale italiana negli anni Sessanta e Settanta, e le sue foto sono ora protagoniste di due mostre a Milano e Roma. La causa di questa esposizione è la volontà di riscoprire il suo lavoro. Tra le immagini esposte ci sono ritratti di artisti, scrittori e musicisti che hanno segnato un’epoca. Le mostre offrono uno sguardo diretto sulla sua capacità di cogliere l’essenza dei personaggi. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del mese.
Davanti al suo obiettivo sono passati i nomi più rilevanti della cultura italiana tra gli anni Sessanta e Settanta. Stiamo parlando di Elisabetta Catalano, fotografa che ha trovato nel ritratto la sua massima espressione artistica. Reporter autodidatta, Catalano esordisce sul set di 8 ½ di Fellini, dove interpreta il ruolo della sorella di Luisa, ma il suo vero interesse non è la recitazione, bensì la fotografia, che inizia a sperimentare proprio durante le riprese. Tale è la sua capacità di cogliere l’identità dei suoi soggetti da diventare la ritrattista preferita del regista de La dolce vita. 🔗 Leggi su Panorama.it
Elisabetta Catalano a Milano: la retrospettiva tra fotografia, moda e cinema ripercorre un’epoca.Elisabetta Catalano ha attirato l’attenzione a Milano, dove la sua retrospettiva mette in mostra le sue fotografie di moda, arte e cinema realizzate negli anni Settanta e Ottanta.
Milano, da Viasaterna una mostra celebra Elisabetta Catalano tra arte, moda e cinemaViasaterna apre una mostra dedicata a Elisabetta Catalano, perché la fotografa ha segnato profondamente l'immagine di moda e cinema degli ultimi decenni.
In ricordo di Aldo, compagno di viaggio e di memorie. foto: Fabio Mauri e Aldo Ponis alla mostra “Fabio Mauri. Opere e Azioni. 1954-1994”, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, 1994. Foto: Elisabetta Catalano #archivioelisabettacata facebook