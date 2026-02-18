Morto Vincenzo D’Agostino paroliere per D’Alessio e Merola | autore di 3.600 canzoni
Addio a Vincenzo D’Agostino, poeta e paroliere napoletano autore di oltre 3.600 canzoni per Gigi D’Alessio, Mario Merola e altri artisti. Aveva 64 anni. Si è spento a Napoli Vincenzo D’Agostino, tra i più prolifici parolieri italiani, firma di migliaia di brani che hanno segnato la musica partenopea e pop degli ultimi quarant’anni. Aveva 64 anni e avrebbe compiuto 65 il prossimo 15 settembre. L’artista è morto all’Ospedale del Mare in seguito a un arresto cardiaco conseguente a una crisi respiratoria. Da mesi combatteva contro un tumore al polmone. Autore di oltre 3.600 canzoni, D’Agostino ha venduto più di 20 milioni di copie nel mondo. 🔗 Leggi su 2anews.it
