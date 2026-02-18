Vincenzo D’Agostino, noto paroliere napoletano, è morto a causa di una lunga malattia. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della musica, dove aveva scritto più di 3.600 canzoni per artisti come Gigi D’Alessio e Mario Merola. La sua passione per le parole ha arricchito il repertorio di molte star partenopee e italiane.

Addio a Vincenzo D’Agostino, poeta e paroliere napoletano autore di oltre 3.600 canzoni per Gigi D’Alessio, Mario Merola e altri artisti. Aveva 64 anni. Si è spento a Napoli Vincenzo D’Agostino, tra i più prolifici parolieri italiani, firma di migliaia di brani che hanno segnato la musica partenopea e pop degli ultimi quarant’anni. Aveva 64 anni e avrebbe compiuto 65 il prossimo 15 settembre. L’artista è morto all’Ospedale del Mare in seguito a un arresto cardiaco conseguente a una crisi respiratoria. Da mesi combatteva contro un tumore al polmone. Autore di oltre 3.600 canzoni, D’Agostino ha venduto più di 20 milioni di copie nel mondo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Morto Vincenzo D’Agostino, paroliere per D’Alessio e Merola: autore di 3.600 canzoni

