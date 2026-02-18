Morto Tom Noonan Addio all’attore di Manhunter e X-Files

Tom Noonan, attore noto per “Manhunter” e “X-Files”, è morto il 14 febbraio a 74 anni a causa di complicazioni legate a una lunga malattia. La notizia si è diffusa grazie alle conferme di colleghi come Karen Sillas e Fred Dekker. Noonan si è distinto per le sue interpretazioni intense e il suo lavoro come regista e drammaturgo. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel mondo dello spettacolo. La sua carriera ha lasciato un segno importante nel cinema e in televisione. La famiglia ha annunciato che verranno organizzate alcune cerimonie commemorative.

Lutto nel mondo del cinema: è scomparso a 74 anni l’attore, regista e drammaturgo Tom Noonan. Come confermato dalla collega Karen Sillas e dal regista Fred Dekker, la morte dell’interprete noto per i suoi ruoli in “Manhunter”, “Robocop 2” e “X-Files” è avvenuta il 14 febbraio. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulle cause del decesso. Nato nel 1951 a Greenwich, nel Connecticut, Noonan ha vissuto una carriera articolata, divisa tra cinema, televisione e teatro. Nel corso degli anni si è distinto per interpretazioni spesso legate a personaggi oscuri e complessi, dimostrando una versatilità che gli ha permesso di affrontare registri differenti: dal dramma al thriller, passando per la fantascienza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

