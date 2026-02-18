morto mimmo liguoro ex conduttore di tg2 e tg3 il giornalista rai di torre del greco era anche uno scrittore

Mimmo Liguoro, noto giornalista e scrittore di Torre del Greco, è morto a 84 anni per cause non ancora specificate. Liguoro ha lavorato per anni come conduttore dei telegiornali Tg2 e Tg3, diventando un volto familiare in Italia. Oltre al giornalismo, ha scritto diversi libri, spesso dedicati alla sua città e alla cultura napoletana. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dell'informazione e della letteratura italiana. La notizia si diffonde tra colleghi e appassionati di cronaca.

