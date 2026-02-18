Morto Mariano Rubinacci ambasciatore nel mondo dell’eleganza maschile

Mariano Rubinacci, noto stilista e imprenditore, è morto all’età di 83 anni a causa di complicazioni di salute. Figlio del fondatore della maison napoletana Gennaro Rubinacci, ha portato avanti la tradizione sartoriale della famiglia, ampliando la fama del marchio in tutto il mondo. La sua creatività ha rivoluzionato l’eleganza maschile, rendendo i capi Rubinacci simbolo di raffinatezza e stile. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il mondo della moda e della sartoria napoletana. La notizia si diffonde tra colleghi e appassionati.

Tempo di lettura: < 1 minuto È morto Mariano Rubinacci, 83 anni, stilista e imprenditore di fama internazionale, figlio del fondatore della maison napoletana Gennaro che fu inventore negli anni ’30, nell’atelier di Chiaia, della celebre giacca sartoriale napoletana. Ha portato lo stile di famiglia da Londra agli Stati Uniti, ambasciatore nel mondo dell’eleganza maschile. Lascia la moglie e quattro figli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

