Morto dopo 24 ore di lotta in ospedale l' automobilista non sopravvive al tremendo incidente | chi era la vittima
Marco Rossi, coinvolto in un grave incidente stradale, è morto dopo 24 ore di ricovero. L’automobilista, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza in ospedale subito dopo lo scontro avvenuto sulla strada statale 45. Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, nonostante le cure ricevute. La vittima, un uomo di 45 anni, aveva subito un trauma cranico e numerose ferite. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma intanto si cerca di capire cosa abbia causato l’impatto.
Dopo aver perso il controllo dell'auto era finito nel fosso. Poi la corsa al Bufalini, dove improvvisamente le sue condizioni sono precipitate Subito dopo l'incidente era stato portato d'urgenza in ospedale, ma qui le sue condizioni sono improvvisamente precipitate. Non ce l'ha fatta l'uomo rimasto vittima dell'incidente stradale a San Pietro in Vincoli, all'incrocio tra via Valle Rustica e via Formella inferiore. È morto nella giornata di mercoledì. La vittima si chiamava Mario Gazzani, aveva 73 anni. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118 con elicottero e ambulanza, i Vigili del fuoco, la Polizia locale e i Carabinieri della compagnia di Cervia per la gestione della viabilità.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
