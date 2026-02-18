Denis Mencarelli, noto tifoso del Bologna, è morto all’età di 52 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia. La sua scomparsa ha scioccato amici e sostenitori, che lo ricordano come un appassionato e fedele sostenitore del club. Nei giorni scorsi, Mencarelli aveva partecipato alla partita allo stadio, mostrando ancora una volta il suo entusiasmo per la squadra. La sua passione si rifletteva anche nelle attività di volontariato tra i tifosi. La comunità bolognese si prepara a rendergli omaggio in modo semplice.

Bologna, 18 febbraio 2026 – È una giornata di lutto per molti tifosi del Bologna, che nelle prime ore della mattinata hanno appreso della morte di Denis Mencarelli, storico ultras rossoblu, scomparso ad appena 52 anni. Mencarelli, conosciuto da tutti come ‘ Mime ’, stamattina non si è presentato sul posto di lavoro: “È ssempre stato una persona puntualissima – racconta la titolare di Car Bologna, Trilli Zambonelli –, ci siamo immediatamente preoccupati non vedendolo arrivare, senza che rispondesse al telefono”. I peggiori timori si sono poi avverati: Mencarelli è stato trovato morto da un collega, entrato insieme alla padrona di casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto Denis Mencarelli, addio all'iconico tifoso del Bologna. 'Mime' aveva 52 anni

